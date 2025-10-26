Minacce e stalking Aveva approfittato della casa di un disabile | arrestato 50enne

La polizia ha arrestato un 50enne di origine tunisina con l’accusa di stalking nei confronti di un suo conoscente 60enne con disabilità. Secondo le verifiche della squadra Mobile, il 50enne ha molestato, minacciato e percosso la vittima costringendola ad andare via dal suo stesso alloggio popolare nel quale lui era rimasto contro la volontà dell’altro. Inoltre in alcune occasioni il 60enne sarebbe stato anche e costretto a svolgere commissioni. L’inchiesta era partita dalla segnalazione di un medico dell’Ausl il quale aveva intuito i continui maltrattamenti e soprusi subiti dal 60enne per mano di un uomo di origine magrebina che aveva occupato abusivamente l’abitazione assegnata alla vittima dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce e stalking. Aveva approfittato della casa di un disabile: arrestato 50enne

