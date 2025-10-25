Minaccia e picchia un uomo con disabilità si appropria della sua casa e usa i suoi farmaci | arrestato un 50enne

Un 50enne tunisino è stato arrestato una decina di giorni fa dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna. L'uomo è indagato per il reato di atti persecutori nei confronti di un suo conoscente italiano. Il tunisino avrebbe molestato, minacciato e percosso la vittima, un italiano con disabilità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Vibo, picchia e minaccia la compagna davanti ai figli: arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia - X Vai su X

Picchia e minaccia la compagna davanti alla figlia minorenne, intervengono i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

“Ti do fuoco e ti apro il cranio”. Picchia e minaccia la fidanzata ex modella, arrestato - Queste le minacce che un uomo di 31 anni, arrestato dalla Polizia per atti persecutori e lesioni, avrebbe rivolto a una ex modella con la quale avev ... Scrive blitzquotidiano.it

Picchia e minaccia la fidanzata ex modella, arrestato - Un uomo di 31 anni, è stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori e lesioni ai danni di una ex modella a Milano con la quale aveva cominciato una relazione nei mesi scorsi. Lo riporta msn.com

Picchia e minaccia l’ex fidanzata a Milano, arrestato: “Se non mi dai le chiavi di casa tua ti accoltello” - Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Milano per stalking e lesioni nei confronti della fidanzata ex modella dopo mesi di "instancabili e assillanti ... Si legge su fanpage.it