La dottrina Trump è meglio del diritto internazionale? L’opinione di Guandalini

L’impatto della politica di Donald Trump sul Venezuela ha portato alla liberazione di alcuni detenuti, suscitando dibattiti sulla sua dottrina rispetto al diritto internazionale. Secondo l’opinione di Guandalini, la strategia adottata ha contribuito a modificare il quadro politico nel paese sudamericano. Questo intervento solleva questioni sulla relazione tra le politiche unilaterali e gli standard diplomatici internazionali, stimolando un’analisi approfondita delle conseguenze di tali azioni.

Escono dalle carceri del Venezuela alcuni detenuti. Parte del merito va all’azione di Trump che ha impresso una parvenza di svolta democratica al regime dittatoriale di Maduro. A noi non esalta l’artifizio guerrigliero shock and awe di The Donald in Venezuela e nelle altri nazioni inserite nell’elenco delle prossime conquiste, Cuba e Iran comprese. Ma è il capitolato dell’America First. E aggregati. Interessi economici, sicurezza e difesa. Degli Stati Uniti ma pure per i Paesi coinvolti in questi sommovimenti ai quali (si veda il Venezuela come esempio ma pure l’Iran dove l’origine delle proteste è concentrata sul carovita) si fa in modo che i popoli escano dalla povertà e migliorino le loro condizioni di esistenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Europa dica a Zelensky di accettare il piano di Trump. L'opinione di Guandalini

Macron, Putin e il vuoto politico europeo. L'opinione di Guandalini

La rivoluzione bolivariana è ancora qui | ecco chi è il vero ostacolo di Trump in Venezuela; Trump dal Messico alla Colombia e Cuba | chi è nel mirino degli Usa e cos' è la Dottrina Donroe.

La Dottrina Trump, basata sul pizzo - Con Donald Trump si sta imponendo una nuova dottrina nelle relazioni internazionali, ma anche nei rapporti politici interni: quella del “pizzo”. huffingtonpost.it

La dottrina Trump propugna una libertà senza regole, senza legge e senza diritto, che esalta un individualismo destinato a marcare in modo indelebile la società americana facebook

"Perché Donald Trump vuole la Groenlandia (e tutto il resto)". "Non esiste una dottrina Trump, scrive il settimanale New Yorker, solo una mappa del mondo su cui il presidente vuole imprimere il suo nome a grandi caratteri dorati" @luigispinola x.com