L’abbiamo più volte ribadito – anche nell’ultimo pezzo su Formiche.net – se pace ci sarà, ricalcherà il piano Usa dei 28 punti. Scusate la crudezza, che nulla ha da spartire con il putinismo. Il resto è perditempo, un allungare l’agonia del più lungo conflitto in Europa dal 1945. Macron deve aver compreso, dopo l’ultimo Consiglio Europeo, che non spirava aria giusta (accordo Mercosur a parte, comunque prodromico a quando l’Ucraina entrerà nell’Unione europea e si dovrà trovare un bilanciamento con l’agricoltura di Kyiv), soprattutto ascoltando il cattolicissimo premier polacco Tusk: «soldi oggi o sangue domani», proprio nel momento in cui Papa Leone affermava che «si usa la paura per un’ingiustificata corsa al riarmo». 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Macron, Putin e il vuoto politico europeo. L’opinione di Guandalini Leggi anche: Trump-Putin, cosa fare dopo l’incontro a Budapest. L’opinione di Guandalini Leggi anche: L’Europa dica a Zelensky di accettare il piano di Trump. L’opinione di Guandalini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ucraina-Russia, negoziati a Miami dividono Kiev e Mosca. Ipotesi colloquio Putin-Macron; “Parleremo con Putin”. Il galletto Macron ha abbassato la cresta. Macron, Putin e il vuoto politico europeo. L’opinione di Guandalini - E’ quasi impossibile tirare le fila e capire la stazione prossima ventura da ... formiche.net

