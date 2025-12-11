L’Europa dica a Zelensky di accettare il piano di Trump L’opinione di Guandalini
L’odierna situazione in Ucraina evidenzia le tensioni e le sfide di un popolo sotto assedio. In questo contesto, si apre un dibattito sulla possibilità che l’Europa possa suggerire a Zelensky di considerare il piano proposto da Trump, una proposta che potrebbe influenzare il corso del conflitto e il futuro della regione.
Quanto il popolo ucraino può sopportare il prezzo della guerra? Titolo di giornale: “Ucraina assediata”. Mi ritornano le parole dette dal professor Andrea Ricciardi, fondatore della Comunità Sant’Egidio, qualche giorno fa, durante un’intervista televisiva a Le Storie su Rai Tre. Gli ucraini sono stanchi. Vogliono la fine della guerra. Il governo è debole, ma Zelensky vuole andare avanti. Tradotto: la guerra si capisce quando la si tocca. Continuare non fa altro che intensificare morte e distruzione. Questa è la strategia in uso in Europa, ora. L’andazzo è da sempre quel “vai avanti tu” (Ucraina), “sacrificati” (morte e distruzione) e vedrai che la Russia mollerà. 🔗 Leggi su Formiche.net
