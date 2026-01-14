La catena di supermercati che vorrebbe chiudere la domenica anche a Como e provincia

La catena di supermercati Coop sta valutando di chiudere le proprie attività anche la domenica a Como e provincia. Questa proposta, già discussa nel settore, è stata riportata dal Sole 24 Ore, sollevando riflessioni sulle implicazioni per i consumatori e le attività commerciali locali. La decisione potrebbe segnare un cambiamento significativo nelle abitudini di acquisto e nella gestione del tempo di lavoro nel territorio.

Una proposta, anzi una riflessione, che arriva dal mondo Coop e trova spazio sulle pagine del Sole 24 Ore. I supermercati della cooperazione, presenti in Lombardia con una rete estesa di punti vendita e radicati anche nel Comasco attraverso Coop Como Consumo e altri supermercati a insegna Coop.

