chiudere i supermercati la domenica

L'apertura dei supermercati la domenica rappresenta un tema di attualità che coinvolge aspetti economici, sociali e culturali. È importante analizzare con obiettività le implicazioni di questa scelta, valutando i pro e i contro senza pregiudizi. In questa riflessione si propone un confronto equilibrato, considerando le diverse prospettive per comprendere le conseguenze di eventuali chiusure domenicali.

È tempo di affrontare senza ideologia il tema delle aperture domenicali della grande distribuzione organizzata. A dirlo è Giammaria Zanzini (foto), presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, che rilancia la proposta di una revisione delle aperture festive per tutelare il commercio di vicinato, la qualità urbana e l’attrattività delle città. "Con consumi fermi, costi in crescita e margini sempre più ridotti – sottolinea – valutare la chiusura domenicale dei supermercati è una scelta di buon senso, supportata dai numeri". Numeri che raccontano una crisi profonda e strutturale: tra il 2012 e il 2024 in Italia sono scomparse oltre 140 mila imprese del commercio al dettaglio, con una media di 18 chiusure al giorno nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

