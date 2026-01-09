Referendum Giustizia Meloni | La campagna dell' Anm ci accusa di cose false non aiuta i cittadini – Il video

Il referendum sulla giustizia rappresenta un tema delicato e complesso, che richiede un confronto basato su fatti e approfondimenti. La posizione del governo evidenzia come una campagna politica non costruttiva possa ostacolare la comprensione delle reali implicazioni delle riforme, rischiando di confondere i cittadini. È fondamentale mantenere un dialogo serio e informato, evitando strumentalizzazioni che possano indebolire il processo democratico e l’interesse pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Un dibattito su una materia complessa per i cittadini che dovesse diventare solo uno scontro politico non aiuterebbe i cittadini. Le mistificazioni si possono fare quando la gente non sa come stanno le cose. Quello che facciamo noi è togliere al Parlamento la possibilità di eleggere un pezzo del Csm, quindi togliere alla politica una possibilità di influenzare i magistrati. Non ci si può accusare del contrario: per me è uno spot a favore del Sì, perché se bisogna dire cose campate in aria si hanno pochi argomenti. Mi spiace, spero che si possa stare sul tema". 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini Leggi anche: Giustizia, chiusa la raccolta firme per chiedere il referendum. L'Anm: "Non diciamo di votare no, ma i cittadini si informino" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Referendum sulla Giustizia, al via la campagna per il No; Referendum, la campagna del ministro Nordio comincia con l’autopromozione: presenta il suo libro alla…; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto.; Referendum giustizia, ecco il giorno cerchiato in rosso. Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini - (Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Un dibattito su una materia complessa per i cittadini che dovesse diventare solo uno scontro politico non aiuterebbe i cittadini. quotidiano.net

Referendum Giustizia 2026, ipotesi voto il 22 marzo: protesta comitato firme - Lunedì dovrebbe arrivare nella riunione del Consiglio dei ministri il semaforo verde alla data del 22 e del 23 marzo sulla base della legge che impone all'esecutivo di decidere entro il 17 gennaio. tg24.sky.it

Referendum giustizia, Meloni indica il 22-23 marzo per il voto: “Nessuna forzatura della legge” - Separazione delle carriere al centro del quesito: perché c’è chi dice sì e chi vede un rischio per l’equilibrio costituzionale ... giornalelavoce.it

Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini

Referendum sulla giustizia: si vota il 22 e 23 marzo. L'annuncio della premier Meloni - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Travaglio: "Il governo vuole anticipare la rimonta del No" #ottoemezzo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.