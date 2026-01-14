Killer del capotreno non esclusa premeditazione

Le indagini sull’omicidio del capotreno proseguono sotto la guida della Squadra Mobile e della Procura. I dettagli degli accertamenti, condotti in modo approfondito, sono attualmente oggetto di analisi e saranno presto trasferiti tra le autorità di Brescia e Bologna. La procura valuta anche la possibilità di una premeditazione nel gesto, mentre si attendono sviluppi sulle modalità e le motivazioni del reato.

Omicidio del capotreno, procedono le indagini della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura (pm Michele Martorelli): oggi saranno trasferiti gli atti da Brescia (gip Valeria Rey) a Bologna (gip Alberto Ziroldi). Entro il 29 gennaio (ci sono 20 giorni di tempo dall'udienza di convalida del fermo che si è svolta a Brescia il 9 gennaio), il giudice di Bologna dovrà poi richiedere la misura cautelare. Per l'assassinio di Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne di Anzola, l'unico sospettato è Marin Jelenic, 36enne croato, su cui gravava un decreto di allontanamento comunitario: avrebbe dovuto lasciare l'Italia entro il 3 gennaio, invece il 'fantasma' delle stazioni è rimasto e ora è indagato per omicidio pluriaggravato.

