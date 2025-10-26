Gli appostamenti del killer di Luciana Ronchi | così Gino Morcaldi ha pianificato l’agguato Esclusa dal gip la premeditazione
Milano – A tre giorni dalla brutale aggressione che ha portato alla morte della 62enne Luciana Ronchi, il futuro giudiziario del suo assassino Luigi Morcaldi, 64 anni, si concentra su due punti, l’esistenza o meno della premeditazione e la perizia psichiatrica per uno sconto di pena. Elementi, questi, che posso influire sulla condanna, nonostante il killer ripeta di volere l’ergastolo. Al momento la premeditazione non è stata riconosciuta dalla gip, ma al vaglio c’è la testimonianza della portinaia che conosceva sia Ronchi sia l’ex compagno divenuto assassino perché la coppia, che la custode ha definito “normale”, ha vissuto nella torre A dello stabile di via Grassini, a Bruzzano, per oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
