Il killer del capotreno fuggiva in Austria

Marin Jelenic, sospettato del tragico episodio che ha coinvolto un capotreno, tentava di fuggire in Austria, probabilmente per evitare l’arresto. La sua fuga indica la consapevolezza di essere ricercato e sottolinea l’importanza di indagini coordinate tra le forze di polizia italiane e austriache. La vicenda evidenzia le sfide nella gestione di reati transnazionali e l’impegno nel garantire giustizia.

Pronto a espatriare. Marin Jelenic, il presunto killer del capotreno, sapeva bene perché era ricercato dalla polizia. Quando viene fermato per la terza volta in poche ore, martedì sera a Desenzano del Garda, Brescia, ha in tasca un biglietto Tarvisio-Villach, appena oltre il confine austriaco. Nello zaino due coltelli da cucina di 9 e 12 centimetri. L'uomo, 36 anni, senza fissa dimora, più volte denunciato per porto abusivo di arma da taglio, aggressione, atti vandalici, furto, ha trascorso la notte dell'omicidio nella sala d'attesa dell'ospedale Niguarda. Dove avrebbe potuto fare altre vittime.

