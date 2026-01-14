Kiefer Sutherland finisce in manette | cosa ha fatto il protagonista di 24

Kiefer Sutherland, noto per il ruolo di Jack Bauer in

L'attore e cantante Kiefer Sutherland, protagonista di "24", è stato arrestato. L'uomo è stato fermato dalla polizia di Los Angeles dopo aver aggredito un taxista. Secondo i rapporti della polizia di Los Angeles, l'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio. L'attore avrebbe perso le staffe e si sarebbe scagliato contro l' autista di ride-sharing, proprio vicino all'incrocio tra Sunset Boulevard e Fairfax Avenue. Gli agenti di pattuglia hanno ricevuto una chiamata radio che li ha indirizzati verso la zona. Lì hanno trovato Sutherland e il taxista. Quest'ultimo, che non ha riportato ferite a seguito dell'aggressione, ha dichiarato di aver ricevuto anche delle minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

