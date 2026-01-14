Arrestato l’attore Kiefer Sutherland | Ha aggredito un taxista e gli ha urlato minacce criminali

L’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles con l’accusa di aver aggredito un tassista privato e di avergli rivolto minacce. L’episodio, ancora sotto indagine, ha attirato l’attenzione dei media. Sutherland, noto per il suo ruolo in serie televisive e film, si trova ora coinvolto in questa vicenda giudiziaria. L’accaduto solleva nuovamente l’attenzione sui comportamenti pubblici dei personaggi dello spettacolo.

Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles con l'accusa di aver aggredito un autista di taxi privato. L'attore, noto al grande pubblico per il ruolo di Jack Bauer nella serie televisiva " 24 ", è stato fermato nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte, secondo quanto riferito dalla polizia della città californiana. Gli agenti sono intervenuti dopo "una chiamata radio riguardante un'aggressione che coinvolgeva un autista di taxi privato" avvenuta su uno dei grandi viali di Los Angeles. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno identificato Sutherland e ricostruito l'accaduto.

