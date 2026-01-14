Kiefer Sutherland arrestato e poi rilasciato per aver aggredito un autista | ecco cos’è successo

Kiefer Sutherland, noto per il ruolo di Jack Bauer in 24, è stato coinvolto in un episodio di cronaca recente. L’attore è stato arrestato e poi rilasciato dopo un alterco con un autista. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei media, mettendo in luce un episodio isolato nella vita pubblica di Sutherland. Di seguito, i dettagli su quanto accaduto e le conseguenze dell’incidente.

Kiefer Sutherland, l'attore che per anni ha interpretato l'invincibile agente Jack Bauer nella serie TV 24, si è ritrovato protagonista di un episodio di cronaca reale lontano dai set cinematografici. Nella notte tra domenica e lunedì scorso, le strade di Los Angeles sono state teatro di un brutto diverbio tra la star e l'autista di un servizio di trasporto privato. Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte, quando la polizia californiana è intervenuta su uno dei grandi viali della città in seguito a una richiesta d'aiuto. Secondo i rapporti ufficiali, Sutherland sarebbe salito a bordo del veicolo per poi scagliarsi fisicamente contro l'uomo al volante.

