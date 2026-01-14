Katy Perry pubblica le foto delle vacanze con l’ex Orlando Bloom e il nuovo compagno Justin Trudeau nello stesso post di Instagram I fan in delirio | Che diva

Katy Perry ha condiviso su Instagram alcune foto delle sue recenti vacanze, ritraggendo anche Orlando Bloom e Justin Trudeau. Il post ha attirato molta attenzione tra i fan, che hanno commentato con entusiasmo. La cantante ha mostrato momenti di relax e convivialità, suscitando curiosità e interesse tra i follower. La pubblicazione rappresenta un’occasione per condividere con il pubblico alcuni aspetti della sua vita privata in modo semplice e diretto.

Katy Perry ha mandato in delirio i fan con una fotografia su Instagram. La pop star ha pubblicato una serie di scatti per mostrare le sue vacanze. Nella gallery la cantante ha inserito le immagini del Natale trascorso con l’ex Orlando Bloom e la foto del Capodanno insieme al nuovo compagno Justin Trudeau. Le foto hanno scatenato i commenti dei fan, che hanno definito “diva” la 41 enne per aver taggato nel post sia l’ex sia l’attuale fidanzato: “Taggare l’ex e l’attuale nello stesso post, che diva!”. Come testimoniato sui social, la cantante ha trascorso il Natale insieme alla figlia Daisy Dove e Orlando Bloom, da cui si è separata ufficialmente la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Katy Perry pubblica le foto delle vacanze con l’ex Orlando Bloom e il nuovo compagno Justin Trudeau nello stesso post di Instagram. I fan in delirio: “Che diva” Leggi anche: Dalla rottura con Bloom al nuovo amore: Katy Perry sceglie Justin Trudeau Leggi anche: Katy perry e justin trudeau il selfie di coppia che fa impazzire i fan La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Katy Perry bacia Justin Trudeau in intime foto delle vacanze con l’ex Orlando Bloom; Katy Perry e Justin Trudeau: il bacio al tramonto e le vacanze insieme, la relazione continua. Katy Perry e Justin Trudeau: il bacio al tramonto e le vacanze insieme, la relazione continua - La musica, l'amore e la politica si intrecciano ancora una volta in questa storia che sembra uscita da un film: la popstar Katy Perry e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau hanno rubato i rifle ... msn.com

La prima uscita pubblica in coppia di Justin Trudeau e Katy Perry - Katy Perry e Justin Trudeau sono stati avvistati a Parigi mano nella mano: si tratta della prima uscita pubblica come coppia. video.corriere.it

Parigi, Justin Trudeau e Katy Perry: le immagini della prima uscita pubblica - In occasione del 41o compleanno di Katy Perry, la cantate americana si mostrata per la prima volta in pubblico con l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau a Parigi. repubblica.it

Katy Perry si esibirà al Lucca Summer Festival per il suo unico concerto italiano 2026. KATY PERRY DOMENICA 19 LUGLIO 2026 Unica data italiana Lucca Summer Festival - Area Mura Storiche #LSF26 facebook

Città italiane in cui Katy Perry è stata più ascoltata su YouTube nel 2025: 1. Milano — 9,49M 2. Roma — 3,31M 3. Napoli — 1,21M 4. Torino — 1,11M 5. Bologna — 1,02M 6. Palermo — 838k 7. Firenze — 664k 8. Bari — 652k 9: Catania — 362k 10: Padova — x.com

