Katy perry e justin trudeau il selfie di coppia che fa impazzire i fan

la relazione tra Katy Perry e jastin trudeau diventa ufficiale. In un contesto di privacy e relax, una delle coppie più discusse del momento ha deciso di rendere pubblica la propria unione. Dopo un breve viaggio in Giappone, i protagonisti sono apparsi sui social con un’immagine che conferma il loro legame, suscitando grande interesse tra fan e media. il viaggio in giappone e l’annuncio pubblico. una fuga romantica lontano dai riflettori. La popstar statunitense, reduce da alcune tappe in cina, ha scelto il giappone come destinazione finale del suo tour mondiale. Durante questa pausa, ha approfittato di alcuni giorni dedicati esclusivamente al relax e alla scoperta, condividendo momenti intimi con Justin Trudeau, l’ex premier canadese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Katy perry e justin trudeau il selfie di coppia che fa impazzire i fan

Leggi anche questi approfondimenti

L’amore sboccia a Tokyo. Tra sushi, passeggiate e selfie, Trudeau e Katy Perry escono allo scoperto: Da mesi si rincorrono le voci di una relazione tra l’ex premier canadese e la cantante statunitense. Ora la conferma su Instagram - facebook.com Vai su Facebook

L’amore sboccia a Tokyo. Tra sushi, passeggiate e selfie, Trudeau e Katy Perry escono allo scoperto Vai su X

Il primo selfie tra Katy Perry e Justin Trudeau arriva da Tokyo e infiamma i social Katy Perry e Justin… - Il primo selfie tra Katy Perry e Justin Trudeau arriva da Tokyo e infiamma i social Katy Perry e Justin Trudeau non si nascondono più. Riporta novella2000.it