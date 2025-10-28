Dalla rottura con Bloom al nuovo amore | Katy Perry sceglie Justin Trudeau
Katy Perry e Justin Trudeau non si nascondono più. La popstar americana e l’ex premier canadese hanno ufficializzato la loro relazione con una prima apparizione pubblica a Parigi, durante i festeggiamenti per il 41esimo compleanno della cantante. Sabato 25 ottobre, i due sono stati immortalati all’uscita del Crazy Horse Paris, storico locale di cabaret della capitale francese: lei in un elegante abito rosso, lui in total black, mano nella mano e con sorrisi complici che hanno spazzato via ogni dubbio sulla natura del loro legame. La serata parigina ha rappresentato il momento della verità per una coppia che, fino a quel momento, aveva alimentato i gossip senza mai confermare apertamente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
