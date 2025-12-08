Ezio Greggio durissimo con la Juve | Dirigenza di incapaci comprati solo bidoni Spalletti…

La sconfitta della Juventus al Maradona ha lasciato cicatrici profonde non solo in classifica, ma anche nell’umore dei tifosi più celebri. Tra le voci più critiche spicca quella di Ezio Greggio, che nella tarda serata di ieri ha affidato a X uno sfogo durissimo, diventato rapidamente virale. Il conduttore ha puntato il dito contro la società, risparmiando unicamente l’allenatore Luciano Spalletti. Greggio affonda la dirigenza: “Incapaci e inesperti”. Il comico non ha usato giri di parole: “Vorrei sapere se la proprietà si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali degli incapaci e inesperti”, ha scritto, accusando il management di aver portato avanti un mercato privo di logica e qualità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it