Juventus-Chiesa | fase decisiva

La trattativa tra Juventus e Liverpool per il trasferimento di Federico Chiesa ha subito un'importante accelerazione il 14 gennaio 2026. La fase decisiva per il ritorno dell’attaccante italiano ai bianconeri si avvicina, segnando un momento chiave nelle negoziazioni tra le due società. Restano da definire gli ultimi dettagli prima di un possibile accordo, che potrebbe influenzare significativamente le prossime mosse di entrambe le squadre.

La trattativa tra Juventus e Liverpool per il ritorno di Federico Chiesa ha ricevuto un'accelerazione decisiva nella giornata del 14 gennaio 2026. Secondo le ultime informazioni, il giocatore ha dato un segnale fortissimo alla dirigenza bianconera: è disposto a ridursi significativamente l'ingaggio attuale pur di tornare a Torino già a gennaio.

Raspadori e Chiesa, panchinari di ritorno: Roma e Juventus si preparano ad accoglierli, trattative a un punto di svolta - Raspadori e Chiesa restano in panchina con Atletico Madrid e Liverpool, pronto il rientro in serie A: Roma e Juventus li accolgono ... sport.virgilio.it

Juventus, caccia al vice Yildiz: Chiesa, Maldini e non solo tra i possibili candidati - Juventus esplora il mercato per un vice Yildiz, valutando Chiesa e altri rinforzi per rafforzare l'attacco senza destabilizzare la squadra. newsmondo.it

#Chiesa spinge per il ritorno alla #Juventus: la mossa potrebbe cambiare gli scenari dell’affare con il Liverpool x.com

Federico Chiesa vuole tornare alla Juventus L’attaccante italiano sarebbe pronto a ridursi l’attuale ingaggio da 6 milioni, come riportato da La Gazzetta dello Sport, pur di tornare a Torino Se lato calciatore non ci sono problemi, bisognerà trovare l’accordo facebook

