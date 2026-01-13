Juventus | trattativa per Chiesa entra nella fase calda

La trattativa tra Juventus e Liverpool per Federico Chiesa si intensifica, con un’offerta formale già inviata e una risposta attesa a breve. La società bianconera valuta un possibile inserimento immediato del giocatore, ex talento della rosa, sotto la guida di Luciano Spalletti. La situazione è in fase decisiva, mentre si attendono sviluppi che potrebbero influenzare la composizione della rosa per la prossima stagione.

Con la trattativa per Federico Chiesa che entra nella fase calda (offerta formale recapitata al Liverpool e risposta attesa nelle prossime ore), la Juventus si prepara a un possibile inserimento immediato del suo ex gioiello nella rosa di Luciano Spalletti. Il ritorno dell'esterno azzurro, dopo l'esperienza non esaltante ad Anfield, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

Calciomercato Juventus, assalto a Mingueza. Forcing su Chiesa. E Malen... - Le trattative bianconere - Il 31enne centrocampista argentino Guido Rodriguez del West Ham sarebbe stato bocciato da Luciano Spalletti secondo Ciro Venerato. affaritaliani.it

Diretta live calciomercato 13 gennaio 2026, doppio colpo Juve con Mingueza e Chiesa, scambio Loftus-Gatti, allarme Napoli - Calciomercato live diretta affari e trattative di lunedì 13 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it

URGENTE JUVE ACCORDO CHIUSO, ARRIVA L’ARGENTINO

La #Juventus farà un tentativo concreto per Federico #Chiesa. Previsti i primi contatti tra le parti nei prossimi giorni. Trattativa complicata, ma #Juve proverà concretamente a lavorare sul prestito senza obbligo. Il nome di Daniel #Maldini, anticipato il 30/1 x.com

Daniel Maldini alla Juve: ecco la verità sulla trattativa! A voi piacerebbe Maldini in bianconero #fcmnewssport #juventus #Juve - facebook.com facebook

