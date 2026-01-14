Juve-Napoli clima rovente per Conte Chirico | Non lo voglio più vedere

Il ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium, questa volta come allenatore del Napoli, ha suscitato tensioni e discussioni. La sfida tra Juventus e Napoli si presenta in un contesto di forte emozione, con opinioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. La partita promette di essere più che una semplice sfida sportiva, evidenziando le tensioni tra le due squadre e il ruolo di Conte in questa rivalità.

Il ritorno di Antonio Conte all'Allianz Stadium da allenatore del Napoli si preannuncia tutt'altro che sereno. Da quando il tecnico leccese ha lasciato la Juventus, il rapporto con una parte dell'ambiente bianconero si è progressivamente deteriorato, fino a diventare apertamente ostile. Una frattura che, secondo molti, si sarebbe ulteriormente approfondita la scorsa estate, quando Conte avrebbe rifiutato la panchina juventina per restare un altro anno a Napoli, nonostante le voci di un accordo già raggiunto. In vista della sfida del 25 gennaio contro la Juventus, appare quindi difficile immaginare un'accoglienza calorosa per l'allenatore azzurro.

