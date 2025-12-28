Marotta a Dazn | Frattesi? Non vogliamo trattenere nessuno parleremo con lui Conte? Non voglio fare polemica in un clima di festa su Palestra…

In vista della sfida contro l’Atalanta, Beppe Marotta ha commentato le recenti questioni di mercato dell’Inter. Il dirigente ha sottolineato l’intenzione di non trattenere i giocatori, menzionando Frattesi e la possibilità di affrontare eventuali trattative. Ha inoltre evitato polemiche su Conte, preferendo mantenere un clima sereno e orientato al rispetto reciproco, in linea con l’atmosfera di festa che circonda il momento.

Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima del match contro l’Atalanta. Intervenuto nel corso del prepartita di Atalanta Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha presentato così la sfida valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. 2025 POSITIVO? – « Sono contento, è un atto di stima per il lavoro profuso dall’intera società. Attestazione di stima che ci lusinga tutti ». LE PAROLE DI CONTE SULLE FAVORITE SCUDETTO? – « Questa domanda mi stuzzica, ma siamo in un clima festivo come quello del natale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a Dazn: «Frattesi? Non vogliamo trattenere nessuno, parleremo con lui. Conte? Non voglio fare polemica in un clima di festa, su Palestra…» Leggi anche: Marotta su Conte: «Libero di dire quello che pensa, ma voglio dire una cosa. Su Spalletti alla Juve…» Leggi anche: Marotta a Dazn: «Rigore nato dall’assistente, ma Rocchi ci parla di rigorini. Serve chiarezza! Su Conte e Lautaro…» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Marotta: "Napoli favorito, Conte bravo comunicatore. Frattesi? Non vogliamo trattenere nessuno. E Palestra..." - Ultimo impegno dell’anno per l’Inter, che spera di potersi regalare un buon cenone superando però prima lo scoglio Atalanta. msn.com

