Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne

Julio Iglesias, cantante spagnolo di 82 anni, è stato accusato da due donne, che hanno lavorato nelle sue proprietà in Repubblica Dominicana e alle Bahamas, di aggressione sessuale. Le accuse sono attualmente sotto verifica, e Iglesias non ha ancora commentato pubblicamente la situazione. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata delle accuse prima di trarre conclusioni definitive.

Il celebre cantante spagnolo Julio Iglesias, 82 anni, è stato accusato di aggressione sessuale da due donne che hanno lavorato nelle sue ville in Repubblica Dominicana e alle Bahamas. Lo rivela un’inchiesta giornalistica pubblicata dal sito di notizie elDiario.es, svolta in collaborazione con Univision Noticias. Secondo le due donne, che lavoravano una come collaboratrice domestica e una come fisioterapista, i fatti risalgono al 2021 e si collocano in un contesto di “ controllo, molestie e terrore ” in cui vivevano le dipendenti dell’artista. Le accuse contro Julio Iglesias. Una delle due donne ha detto di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali non consensuali con Julio Iglesias, raccontando di penetrazioni, schiaffi e molestie fisiche e verbali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne Leggi anche: Accusato di violenza sessuale da 4 donne, l’ex sindaco Giovanni Sgroi alla sbarra propone un accordo Leggi anche: Russell Brand accusato da altre due donne di violenze, l’attore in tribunale a gennaio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Julio Iglesias, il cantante 82enne accusato di violenza da due ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti nelle sue ville del terrore» - Il cantante Julio Iglesias, il cantante spagnolo oggi 82enne, è stato accusato da due ex dipendenti che hanno lavorato nelle sue residenze ... msn.com

Due ex dipendenti del cantante spagnolo Julio Iglesias l’hanno accusato di averle abusate sessualmente - Martedì elDiario, un rispettato quotidiano online spagnolo, ha pubblicato un’inchiesta in cui due donne accusano il celebre cantante spagnolo Julio Iglesias di averle molestate e aggredite sessualment ... ilpost.it

Spagna: il cantante Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti - es" e "Univisión", sta affrontando le accuse di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista, che descrivono un'atmosfera ... msn.com

