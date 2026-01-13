Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale

Recentemente, il cantante Julio Iglesias è stato coinvolto in una denuncia per aggressione sessuale presentata da due ex dipendenti. Secondo quanto riportato, gli episodi sarebbero avvenuti nel 2021. La notizia, pubblicata da Il Difforme, solleva interrogativi sulla vicenda e sulle eventuali implicazioni legali. Restano da chiarire i dettagli e le eventuali risposte dell'artista alle accuse.

Il cantante Julio Iglesias è stato denunciato da due ex dipendenti per aggressione sessuale, i fatti sarebbero avvenuti nel 2021. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale Leggi anche: Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne Leggi anche: Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due dipendenti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Julio Iglesias accusato da due sue ex dipendenti di aggressioni sessuali. Esplode la polemica in Spagna: «Ritirategli le onorificenze» - Due donne, che lavoravano nelle case del cantante in Repubblica Dominicana e alle Bahamas, lo hanno denunciato: «Clima di controllo, molestie e terrore» ... msn.com

Julio Iglesias accusato da 2 ex dipendenti di aggressioni sessuali - Due ex dipendenti, che hanno lavorato nelle residenze caraibiche di Julio Iglesias nel 2021, hanno accusato il cantante spagnolo di aggressioni sessuali, come viene riportato in un'inchiesta esclusiva ... ansa.it

Julio Iglesias, il cantante accusato di aggressione sessuale da due dipendenti - Due testate spagnole riportano le testimonianze di una collaboratrice domestica e una fisioterapista che lavoravano nel 2021 nelle ville dell’artista ai Caraibi ... repubblica.it

Julio Iglesias acusado de agresión sexual #noticias #viral #shorts

Julio Iglesias accusato da due ex dipendenti di aggressioni sessuali x.com

Due ex dipendenti, che hanno lavorato nelle residenze caraibiche di Julio Iglesias nel 2021, hanno accusato il cantante spagnolo di aggressioni sessuali, come viene riportato in un'inchiesta esclusiva condotta congiuntamente da elDiario.es e Univision Not - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.