Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali su due dipendenti

Julio Iglesias, celebre cantante spagnolo, è stato recentemente accusato di aggressioni sessuali da parte di due sue dipendenti. Le accuse hanno suscitato un ampio dibattito in Spagna, coinvolgendo anche le istituzioni politiche del paese. La vicenda mette in luce le tensioni tra la fama internazionale dell’artista e le accuse di comportamento inappropriato, aprendo una discussione più ampia sui diritti e le responsabilità delle figure pubbliche.

È stato lo spagnolo che ha fatto innamorare il mondo e, ora che su di lui pendono accuse pesantissime, il suo caso infiamma la politica iberica. Secondo le rivelazioni pubblicate da due siti d'informazione, Julio Iglesias avrebbe trasformato in schiave sessuali, tra percosse, vessazioni, umiliazioni, due giovani donne alle sue dipendenze nelle proprietà caraibiche. Il governo si è schierato, pur difendendo la presunzione di innocenza, al fianco delle vittime.

Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali: indagine della Procura spagnola in corso - La Procura spagnola ha avviato un’indagine preliminare su Julio Iglesias, accusato di aggressioni sessuali da due donne. msn.com

Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali - "Le interviste descrivono condizioni di isolamento delle donne, controversie di lavoro e un clima di tensione costante", scrive elDiario. ansa.it

Il cantante spagnolo Julio Iglesias è stato accusato di molestie e violenze da due sue dipendenti e altre hanno raccontato di essere state obbligate a fare esami ginecologici x.com

Due donne che hanno lavorato per Julio Iglesias hanno denunciato il cantante per tratta di esseri umani e violenza sessuali. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021 e si sarebbero svolti nelle residenze di Iglesias nella Repubblica D facebook

