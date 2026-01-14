Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali da due sue ex dipendenti | Ci usava tutte le notti come schiave

Julio Iglesias è stato recentemente accusato da due ex dipendenti di comportamenti inappropriati e molestie durante il loro impiego. Le donne hanno descritto un clima di controllo e sfruttamento nelle residenze caraibiche del cantante, definendole le «casette del terrore». Queste accuse sollevano nuovamente il tema delle presunte condotte scorrette di Iglesias, già noto per la sua lunga carriera musicale.

Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali - "Le interviste descrivono condizioni di isolamento delle donne, controversie di lavoro e un clima di tensione costante", scrive elDiario. ansa.it

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale dalle domestiche, i racconti dell'orrore: «Mi usava quasi ogni notte. Mi sentivo una schiava» - Un racconto di abusi, violenze sessuali e psicologiche, in un ambiente di lavoro segnato da «isolamento, controllo e terrore» nel paradiso dei Caraibi. leggo.it

Cosa c’è nell’inchiesta sui presunti abusi sessuali di Julio Iglesias x.com

Due donne che hanno lavorato per Julio Iglesias hanno denunciato il cantante per tratta di esseri umani e violenza sessuali. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021 e si sarebbero svolti nelle residenze di Iglesias nella Repubblica D facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.