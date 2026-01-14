Jordan Smith chi è il dilettante che ha vinto il One Point Slam 2026 superando Sinner e Alcaraz

Jordan Smith, tennista australiano dilettante, ha raggiunto la vittoria al One Point Slam 2026, superando atleti di alto livello come Sinner e Alcaraz. La sua vittoria, inattesa e sorprendente, ha attirato l’attenzione internazionale e segnato un momento importante nel mondo del tennis, dimostrando che anche senza un percorso professionale consolidato è possibile emergere in eventi di grande rilievo.

Jordan Smith, un tennista australiano dilettante, è diventato improvvisamente famoso in tutto il mondo dopo aver vinto il One Point Slam 2026 ed essersi aggiudicato un milione di dollari. "Non ho parole. Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un'esperienza incredibile ", ha commentato Smith, tennista dilettante del New South Wales, che si è aggiudicato il titolo del 'One Point Slam', uno degli eventi di lancio degli Australian Open 2026, e un milione di dollari di premio. In gara 64 giocatori, pro e amatori, senza distinzione tra maschile e femminile.

