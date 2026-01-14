Italia donna incinta di 8 mesi rinchiusa nel bagagliaio dell’auto dal marito | Quello che le faceva è terribile…
Una donna incinta di otto mesi è stata rinchiusa nel bagagliaio dell’auto dal marito. La famiglia, proveniente dalla Calabria, ha vissuto per anni in isolamento, senza contatti con amici o autorità. Un episodio che solleva importanti questioni sulla tutela delle donne e sulla necessità di interventi tempestivi in situazioni di emergenza familiare.
Per anni, una famiglia originaria della Calabria ha vissuto tra spostamenti continui e isolamento, senza lasciare tracce né agli amici né alle autorità. La coppia, trasferitasi con le due figlie a Murazzano, piccolo comune della Langa monregalese in provincia di Cuneo, aveva costruito una quotidianità segnata dal controllo e dalla paura. Nessuno in paese li aveva mai notati, nemmeno i carabinieri, la cui caserma si trovava a pochi passi dall’abitazione della famiglia. L’allarme è scattato grazie ai genitori della donna, che da tempo non riuscivano più a contattare la figlia né a sapere nulla delle nipoti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
