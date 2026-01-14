Una donna incinta di otto mesi è stata rinchiusa nel bagagliaio dell’auto dal marito. La famiglia, proveniente dalla Calabria, ha vissuto per anni in isolamento, senza contatti con amici o autorità. Un episodio che solleva importanti questioni sulla tutela delle donne e sulla necessità di interventi tempestivi in situazioni di emergenza familiare.

Per anni, una famiglia originaria della Calabria ha vissuto tra spostamenti continui e isolamento, senza lasciare tracce né agli amici né alle autorità. La coppia, trasferitasi con le due figlie a Murazzano, piccolo comune della Langa monregalese in provincia di Cuneo, aveva costruito una quotidianità segnata dal controllo e dalla paura. Nessuno in paese li aveva mai notati, nemmeno i carabinieri, la cui caserma si trovava a pochi passi dall’abitazione della famiglia. L’allarme è scattato grazie ai genitori della donna, che da tempo non riuscivano più a contattare la figlia né a sapere nulla delle nipoti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, donna incinta di 8 mesi rinchiusa nel bagagliaio dell’auto dal marito: “Quello che le faceva è terribile…”

Leggi anche: Rinchiusa dal marito nel bagagliaio dell’auto quando era incinta di 8 mesi: l’incubo a Cuneo

Leggi anche: Rinchiusa dal marito nel bagagliaio dell’auto quando era incinta di 8 mesi: l’incubo a Cuneo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qual è il Paese in Europa dove si hanno figli più tardi?; Morta a 25 anni dopo il parto, chi era Francesca Basile. Al figlio scriveva: Grazie per avermi scelta; Scambiò gravidanza per un mal di schiena, Anna Siena morì: medico condannato a due anni; Affari tuoi, Stefano De Martino: «Lotteria Italia? Se vinco i 5 milioni di euro, vi svelo a chi li regalo...».

Italia, donna incinta di 8 mesi rinchiusa nel bagagliaio dell’auto dal marito: “Quello che le faceva è terribile…” - Per anni, una famiglia originaria della Calabria ha vissuto tra spostamenti continui e isolamento, senza lasciare tracce né agli amici né alle autorità. thesocialpost.it