Mosca accusa Kiev | Ha tentato di attaccare la residenza di Putin Zelensky smentisce | È un pretesto per nuovi bombardamenti

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver tentato di attaccare la residenza di Putin a Novgorod, vicino a San Pietroburgo, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Zelensky ha negato le accuse, sostenendo che si tratti di un pretesto per giustificare nuovi bombardamenti. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi, con implicazioni sulla stabilità regionale.

La Russia accusa l'Ucraina di aver tentato di attaccare la residenza di Vladimir Putin a Novgorod, poco lontana da San Pietroburgo, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Kiev smentisce: “Sono solo menzogne". Ma la vicenda potrebbe minare i colloqui di pace in corso. All'indomani dell'incontro. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mosca accusa Kiev: "Ha tentato di attaccare la residenza di Putin". Zelensky smentisce: "È un pretesto per nuovi bombardamenti" Leggi anche: “Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni”, Mosca accusa Kiev Leggi anche: La Russia: droni contro la residenza di Putin Kiev: solo bugie, Mosca mina i progressi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”; Le notizie sul conflitto in Ucraina del 24 dicembre; Guerra Ucraina-Russia verso la fine, per Mosca la pace non è mai stata così vicina: Zelensky incontrerà Trump. Putin: "Russia avanza, libereremo Donbass". Mosca accusa Kiev: "Droni contro casa del presidente". Zelensky: "Menzogne" - Il presidente ucraino: "La Russia vuole minare i progressi tra l'Ucraina e gli Stati Uniti nei negoziati di pace". msn.com

UCRAINA | Mosca accusa l'Occidente di prepararsi alla guerra e sottolinea con determinazione le proprie intenzioni pacifiche, ma in concreto aumenta le sue capacità di aggressione militare. x.com

