Iran il regime ammette | 2mila morti nelle proteste In mano a Trump una vasta gamma di opzioni per attaccare

Il regime iraniano ha riconosciuto circa 2.000 morti nelle proteste, nate inizialmente tra i commercianti del bazar e amplificate da crisi economiche e inflazione. Le manifestazioni, originariamente rivolte alle difficoltà quotidiane, si sono evolute in una rivolta contro il governo degli ayatollah, al potere dal 1979. Nel contesto internazionale, gli Stati Uniti valutano diverse opzioni per rispondere alla situazione.

Iran, il regime stringe il cappio: strade di sangue a Teheran, ma il potere degli ayatollah vacilla come mai prima Repressione ed esecuzioni di massa, nelle proteste in Iran si contano migliaia di morti. Khamenei convoca i suoi mercenari

In Iran la reazione del regime è spietata. Si contano centinaia di morti, gli ayatollah chiamano la piazza «patriottica», il presidente Usa minaccia ancora l'intervento armato ma intanto tratta per il petrolio. E la protesta non si ferma #13gennaio

