Iran il regime ammette | 2mila morti nelle proteste In mano a Trump una vasta gamma di opzioni per attaccare

Il regime iraniano ha riconosciuto circa 2.000 morti nelle proteste, nate inizialmente tra i commercianti del bazar e amplificate da crisi economiche e inflazione. Le manifestazioni, originariamente rivolte alle difficoltà quotidiane, si sono evolute in una rivolta contro il governo degli ayatollah, al potere dal 1979. Nel contesto internazionale, gli Stati Uniti valutano diverse opzioni per rispondere alla situazione.

Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la rivoluzione del'79. La repressione dei Pasdaran, le Guardie della rivoluzione, ha già causato.

