IranReuters | Probabile intervento Usa

Secondo alcune fonti europee, si prospetta un possibile intervento militare degli Stati Uniti in Iran, con una delle fonti che indica la probabilità di un'azione nelle prossime 24 ore. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le tensioni tra le parti continuano a evolversi. È importante seguire gli sviluppi per comprendere le implicazioni a livello internazionale e regionale.

19.02 "Due funzionari europei hanno affermato che un intervento militare statunitense" in Iran "appare probabile" e per uno dei due "potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore". Lo scrive l'agenzia Reuters sul suo sito. "Anche un funzionario israeliano - aggiunge - ha affermato che Trump sembra aver preso la decisione di intervenire, sebbene la portata e i tempi non siano ancora stati chiariti". Intanto Washington ritira parzialmente personale dalla base Usa in Qatar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Washington ritira parzialmente il personale dalla super base in Qatar. Fonti alla Reuters: "Probabile attacco Usa in Iran entro 24 ore"

Leggi anche: Gli Usa valutano l’intervento in Iran. Reuters: «Attacco possibile entro 24 ore». Teheran: «Pronti a difenderci» – La diretta