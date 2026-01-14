Gli Usa valutano l’intervento in Iran Reuters | Attacco possibile entro 24 ore Teheran | Pronti a difenderci – La diretta

Gli Stati Uniti valutano un possibile intervento in Iran, con Reuters che segnala un attacco imminente entro 24 ore. Nel frattempo, le proteste di massa contro il governo iraniano continuano, mentre Teheran si dichiara pronto a difendersi. La situazione resta tesa, con tensioni che coinvolgono attori internazionali e il popolo iraniano, in un contesto di crescente instabilità politica.

Proseguono le proteste di massa in Iran contro il governo, mentre il presidente americano Donald Trump incita il popolo iraniano a proseguire le manifestazioni e prendere così il controllo delle istituzioni. «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l’aiuto è in arrivo», ha dichiarato il presidente degli Usa. Nel frattempo, continua il blackout imposto dal regime come forma di repressione. Oggi è il sesto giorno in cui i manifestanti sono senza internet. Il bilancio delle vittime registrato durante le proteste continua ad aumentare. L'articolo Gli Usa valutano l’intervento in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Washington ritira parzialmente il personale dalla super base in Qatar. Fonti alla Reuters: "Probabile attacco Usa in Iran entro 24 ore"

Leggi anche: Fonti Ue: “Possibile attacco Usa in Iran entro 24 ore”. Migliaia di morti nella repressione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump valuta l’intervento La minaccia di Teheran | Colpiremo Usa e Israele; Teheran in fiamme | 10.000 arresti Trump valuta l’intervento militare; Iran Trump minaccia l’intervento militare mentre i morti superano quota 500.

Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos - Sono 538 i manifestanti uccisi in due settimane di proteste contro il regime in Iran: lo sostiene l’organizzazione per i diritti umani Human Rights Activists News Agency. ilsole24ore.com