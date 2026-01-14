Iran strage ignorata | il silenzio di Albanese e Thunberg l’umanitarismo a intermittenza e le notizie mai arrivate

Di fronte alla violenta repressione in Iran e al silenzio di figure internazionali come Albanese e Thunberg, emergono dubbi sulla coerenza dell’umanitarismo odierno. Mentre migliaia di manifestanti vengono uccisi, le notizie sembrano arrivare a ondate intermittenti, lasciando molte domande senza risposta. Questo articolo analizza il contesto, le reazioni internazionali e le implicazioni di un’attenzione selettiva ai diritti umani.

Migliaia di manifestanti uccisi in poche ore e un silenzio assordante: quando i diritti umani diventano bandiere di parte, ma un particolare non torna Nel giro di poche ore il regime iraniano ha dato prova della sua natura più brutale: una repressione sanguinosa, con oltre duemila manifestant. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

