Iran strage ignorata | il silenzio di Albanese e Thunberg e l’umanitarismo a intermittenza

Da ilgiornaleditalia.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran si trova al centro di una crisi umanitaria di vasta portata, con migliaia di manifestanti morti in poche ore sotto un regime repressivo. Tuttavia, il silenzio di figure come Albanese e Thunberg evidenzia come spesso l’umanitarismo venga strumentalizzato o trascurato quando interessa. Questa situazione richiede attenzione e riflessione sul ruolo delle istituzioni e delle voci internazionali di fronte a violazioni dei diritti umani così gravi.

Migliaia di manifestanti uccisi in poche ore e un silenzio assordante: quando i diritti umani diventano bandiere di parte Nel giro di poche ore il regime iraniano ha dato prova della sua natura più brutale: una repressione sanguinosa, con oltre duemila manifestanti disarmati uccisi, secondo l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

iran strage ignorata il silenzio di albanese e thunberg e l8217umanitarismo a intermittenza

© Ilgiornaleditalia.it - Iran, strage ignorata: il silenzio di Albanese e Thunberg, e l’umanitarismo a intermittenza

Leggi anche: Il silenzio di Francesca Albanese sulla repressione in Iran

Leggi anche: Greta Thunberg, Francesca Albanese e Hamas: il murale “provocazione” a Roma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, strage ignorata: il silenzio di Albanese e Thunberg, e l’umanitarismo a intermittenza.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.