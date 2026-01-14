Iran strage ignorata? Il silenzio di Albanese e Thunberg fa riflettere Parliamo di umanitarismo a intermittenza o c’é dell’altro?

L'attenzione internazionale si concentra spesso su crisi e violazioni dei diritti umani, ma in alcuni casi il silenzio si fa assordante. La repressione in Iran, con migliaia di manifestanti uccisi in poche ore, solleva domande sulla coerenza e il ruolo di figure pubbliche come Albanese e Thunberg. È un’attenzione sporadica all’umanitarismo o c’è qualcosa di più complesso dietro questa reticenza?

"Un colpo al cuore, uno alla testa". Così è stato ucciso il 17enne Amir, simbolo della strage in Iran https://gazzettadelsud.it/p=2156143 - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Iran, #strage di regime. Sono 12 mila i #morti nelle #proteste #13gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com