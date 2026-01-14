Iran strage ignorata? Il silenzio di Albanese e Thunberg fa riflettere Parliamo di umanitarismo a intermittenza o c’é dell’altro?
L'attenzione internazionale si concentra spesso su crisi e violazioni dei diritti umani, ma in alcuni casi il silenzio si fa assordante. La repressione in Iran, con migliaia di manifestanti uccisi in poche ore, solleva domande sulla coerenza e il ruolo di figure pubbliche come Albanese e Thunberg. È un’attenzione sporadica all’umanitarismo o c’è qualcosa di più complesso dietro questa reticenza?
Migliaia di manifestanti uccisi in poche ore e un silenzio assordante: quando i diritti umani diventano bandiere di parte, ma un particolare non torna e rimette tutto in gioco Nel giro di poche ore il regime iraniano ha dato prova della sua natura più brutale: una repressione sanguinosa, con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Iran, strage ignorata: il silenzio di Albanese e Thunberg, e l’umanitarismo a intermittenza
Leggi anche: Iran, strage ignorata: il silenzio di Albanese e Thunberg, l’umanitarismo a intermittenza, e le notizie mai arrivate
Iran, strage ignorata: il silenzio di Albanese e Thunberg, e l’umanitarismo a intermittenza; Iran strage ignorata | il silenzio di Albanese e Thunberg l’umanitarismo a intermittenza e le notizie mai arrivate; Iran strage ignorata | il silenzio di Albanese e Thunberg e l’umanitarismo a intermittenza.
"Un colpo al cuore, uno alla testa". Così è stato ucciso il 17enne Amir, simbolo della strage in Iran https://gazzettadelsud.it/p=2156143 - facebook.com facebook
#Tg2000 - #Iran, #strage di regime. Sono 12 mila i #morti nelle #proteste #13gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.