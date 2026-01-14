Iran secondo voi chi è più imbarazzante tra Laura Boldrini e Francesca Albanese?
L’Iran è spesso al centro dell’attenzione internazionale per questioni politiche e diritti umani. In questo contesto, alcune figure pubbliche italiane sono state associate a posizioni o dichiarazioni che hanno suscitato discussioni. Tra queste, Laura Boldrini e Francesca Albanese sono due personalità note, entrambe impegnate in ambiti diversi. La loro presenza nel dibattito pubblico può essere interpretata in modi differenti, lasciando aperta la domanda su chi, tra le due, possa risultare più imbarazzante in determinate occasion
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Francesca Albanese","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Laura Boldrini","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: “Non posso condividere…”. Anche Boldrini si smarca da Francesca Albanese
Leggi anche: Laura Boldrini sconcertante: "Ecco perché in Iran protestano", esplode la rivolta
Agorà. . In Iran il blackout di internet imposto dal regime da giovedì scorso, 8 gennaio, potrebbe essere aggirato, secondo alcune testimonianze che vengono dall’interno del Paese, grazie al servizio satellitare Starlink di Elon Musk. Oggi il ruolo dei satelliti nell facebook
#Iran Non si ferma la repressione: 3.000 morti secondo il regime, 12mila per l'opposizione. Di certo il più grande massacro della storia recente della Repubblica Islamica. Trump scrive ai manifestanti: "Arriviamo". La Farnesina convoca l'ambasciatore di Teher x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.