Non posso condividere… Anche Boldrini si smarca da Francesca Albanese

Il Partito democratico, dopo settimane di infatuazione per Francesca Albanese, inizia a prenderne le distanze anche pubblicamente. L'ultima in ordine di tempo è Laura Boldrini, una delle più passionali esponenti del partito guidato da Elly Schlein, che in una conferenza stampa organizzata dal Pd alla Camera si è dissociata da quanto detto in merito all'assalto condotto contro la redazione de La Stampa di Torino. I protagonisti sono stati gli antagonisti che, in base alle indagini finora condotte, e anche alla rivendicazione social, sono riconducibili al centro sociale Askatasuna. " Io penso che Albanese abbia fatto un grande lavoro come relatrice speciale, ma non posso condividere quello che ha detto.

