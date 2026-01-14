Iran | Se USA attaccano bombarderemo le loro basi Israele ammette il suo ruolo nelle rivolte news in diretta
Aggiornamenti in tempo reale sulle proteste in Iran: migliaia di vittime tra i manifestanti, mentre si susseguono le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Israele ha riconosciuto il proprio ruolo nelle rivolte, mentre le notizie indicano un possibile escalation di conflitti. Questa panoramica fornisce un quadro chiaro e obiettivo degli sviluppi attuali nella regione.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso. Trump promette l'invio di aiuti. Teheran replica: "Se attaccati colpiremo le basi Usa". Intanto la terribile testimonianza di alcuni medici iraniani: "Sparano i manifestanti negli occhi per renderli ciechi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le sue basi”, Media: “Evacuazione personale base USA in Qatar”, news in diretta sulle proteste
Leggi anche: Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le basi”, medici iraniani: “Sparano agli occhi dei manifestanti”, news in diretta
Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi; Iran, l'analista: Le proteste non bastano, il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno libero; L'Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno: l'analisi dell'esperto ISPI; Ora la destra ha scoperto la bellezza dei diritti e del dissenso (ma solo in Iran e in Venezuela).
Iran: “Se attaccati, bombarderemo le basi Usa”/ Russia contro l’Ue: “Sostiene apertamente la rivolta” - Iran, ultime notizie proteste e tensioni: "Se attaccati, bombarderemo basi Usa". ilsussidiario.net
Iran: Usa cercano pretesto per attaccare - "Usa e Israele hanno una responsabilità diretta e innegabile per la perdita di vite di civili innocenti", sostiene l'ambasciatore iraniano presso l'Onu ... rainews.it
“Trump attaccherà l’Iran, il regime è a un vicolo cieco”: il punto dell’analista a Fanpage.it - it ad Ali Vaez, capo del Progetto Iran di Crisis Group: "La repressione senza precedenti segna una vittoria temporanea della ... fanpage.it
Nigeria, Trump ordina attacchi aerei Usa su basi Isis: Hanno ucciso cristiani innocenti
Perché gli Usa minacciano l’Iran ma non attaccano x.com
L’Iran minaccia reazioni: “Se gli Stati Uniti attaccano risponderemo”. Il rischio di un intervento armato torna centrale. facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.