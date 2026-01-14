Iran | Se USA attaccano bombarderemo le loro basi Israele ammette il suo ruolo nelle rivolte news in diretta

Aggiornamenti in tempo reale sulle proteste in Iran: migliaia di vittime tra i manifestanti, mentre si susseguono le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Israele ha riconosciuto il proprio ruolo nelle rivolte, mentre le notizie indicano un possibile escalation di conflitti. Questa panoramica fornisce un quadro chiaro e obiettivo degli sviluppi attuali nella regione.

Iran: Usa cercano pretesto per attaccare - "Usa e Israele hanno una responsabilità diretta e innegabile per la perdita di vite di civili innocenti", sostiene l'ambasciatore iraniano presso l'Onu ... rainews.it

“Trump attaccherà l’Iran, il regime è a un vicolo cieco”: il punto dell’analista a Fanpage.it - it ad Ali Vaez, capo del Progetto Iran di Crisis Group: "La repressione senza precedenti segna una vittoria temporanea della ... fanpage.it

Nigeria, Trump ordina attacchi aerei Usa su basi Isis: Hanno ucciso cristiani innocenti

Perché gli Usa minacciano l’Iran ma non attaccano x.com

L’Iran minaccia reazioni: “Se gli Stati Uniti attaccano risponderemo”. Il rischio di un intervento armato torna centrale. facebook

