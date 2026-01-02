La tensione tra Donald Trump e gli ayatollah si intensifica, con la Casa Bianca che avverte l'Iran di intervenire qualora il regime usi la forza contro i manifestanti. Dopo la morte di sei persone durante le proteste per il costo della vita, le parole di Trump sottolineano la preoccupazione internazionale. L'Iran risponde, invitando a mantenere la prudenza, in un contesto di crescente instabilità politica.

Dopo la morte di sei persone durante le proteste contro il costo della vita nel Paese, la Casa Bianca interviene con nettezza. E Trump lancia il monito: «Se l’Iran sparerà e ucciderà in modo violento manifestanti pacifici, come sua abitudine, gli Stati Uniti accorreranno in loro soccorso. Siamo pronti a partire». L’annuncio, veemente quanto esplicito, arriva da un post su Truth pubblicato dal presidente Usa dopo il crollo del rial (la valuta nazionale, che ha raggiunto livelli storicamente bassi rispetto al dollaro statunitense), e che ha innescato una nuova ondata di manifestazioni nella Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump sfida gli ayatollah: pronti a intervenire se il regime spara sui manifestanti e uccide il popolo. L’Iran replica: stia attento

