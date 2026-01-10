Iran nel caos oltre 200 morti negli scontri Trump | Pronti ad aiutare i manifestanti

Le proteste in Iran, ormai al quattordicesimo giorno, si sono diffuse su tutto il territorio nazionale. Le autorità hanno risposto con una repressione intensa, mentre le stime indicano oltre 200 vittime negli scontri. In questo contesto, le dichiarazioni di Donald Trump hanno evidenziato la disponibilità degli Stati Uniti ad assistere i manifestanti. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con un impatto significativo sulla stabilità interna del paese.

Le proteste in Iran, giunte al quattordicesimo giorno, si sono estese a tutto il Paese e affrontano una repressione durissima. Con internet quasi del tutto oscurato, si moltiplicano le testimonianze di morti e arresti. Gli Stati Uniti sostengono i manifestanti, mentre Teheran accusa Israele e l'Occidente di destabilizzazione.

Iran, oltre 200 luoghi di Teheran colpiti da inizio raid Israele - Lo ha riferito il governatore provinciale Mohammad Sadegh Motamedian alla tv di Stato, aggiungendo ... ansa.it

Iran, è caos totale. L'annuncio drammatico - facebook.com facebook

A differenza dei 46 anni di caos e terrore che questo regime ha portato, il nuovo Iran democratico che cerca di forgiare inaugurerà un'era di prosperità e sicurezza. Il corso della storia sta cambiando. Vi invito non solo ad assistere alla nascita di un nuovo Iran x.com

