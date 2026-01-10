Proteste in Iran centinaia di morti Ospedali sopraffatti dai feriti e blackout a oltranza Trump | Pronti ad aiutare i manifestanti

Le proteste in Iran continuano a coinvolgere numerose persone, con un bilancio che comprende centinaia di morti e feriti. Le strutture sanitarie sono sotto pressione, e si registrano blackout diffusi. In questo contesto, le autorità affrontano una crescente tensione sociale, mentre alcuni leader internazionali, come Trump, si stanno esprimendo sulla situazione, offrendo possibili supporti ai manifestanti. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

«Morte a Khamenei». Proseguono le proteste in Iran, tra repressione e sangue, con centinaia di morti e feriti. Solo sei ospedali della capitale avrebbero registrato almeno «217 morti» tra i manifestanti, per lo più giovani, molti dei quali colpiti da proiettili veri. Lo ha dichiarato un medico di Teheran alla rivista Time. Ma i numeri non sono ancora definitivi e l’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency afferma che il numero delle vittime delle proteste in Iran è salito almeno a 65. Il sistema sanitario è sotto pressione estrema. Secondo quanto riferiscono i medici e gli assistenti sociali di due ospedali iraniani contattati dalla Bbc, le strutture sono « sopraffatte » dai feriti. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Il figlio dello Scià di Persia: «Pronto a tornare»

Leggi anche: Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

