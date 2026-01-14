Iran M5S nella bufera | non vota la mozione bipartisan

Il 14 gennaio 2026, la Commissione Esteri del Senato ha approvato una mozione bipartisan di sostegno al popolo iraniano, con il voto favorevole di maggioranza e opposizione. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle non ha partecipato alla votazione, suscitando discussioni interne e politiche. Questa decisione evidenzia le differenze di approccio tra i gruppi parlamentari su temi di politica estera e diritti umani.

Roma, 14 gennaio 2026 – La Commissione Esteri del Senato ha approvato una mozione unitaria di sostegno al popolo iraniano, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione. Unica eccezione il Movimento 5 Stelle, che si è astenuto motivando la scelta con l’assenza, nel testo, di una condanna esplicita di un eventuale ricorso alla forza da parte del presidente statunitense Donald Trump. Le critiche politiche all’astensione del M5S. L’astensione dei pentastellati ha suscitato reazioni immediate. Il senatore di Azione Marco Lombardo ha parlato di “ gravissimo errore politico “, sostenendo che fosse necessario dare un segnale di unità contro la repressione del regime iraniano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Il M5s è l'unico partito a non firmare la risoluzione bipartisan per l'Iran

Leggi anche: Iran, la senatrice Craxi: "Approvazione bipartisan della mia risoluzione, ma preoccupa inclinazione del M5s"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran, via libera a mozione in Senato: solo il M5S si astiene - La commissione Esteri del Senato ha votato una risoluzione unitaria, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione, di sostegno al popolo iraniano. adnkronos.com