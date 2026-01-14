La senatrice Craxi sottolinea l’approvazione bipartisan della sua risoluzione sull’Iran, evidenziando però preoccupazioni riguardo all’atteggiamento del M5s. Nel contesto delle proteste contro il regime degli ayatollah, il sostegno internazionale si fa sempre più evidente, con il mondo occidentale che si schiera a fianco del popolo iraniano. La questione rimane centrale nel dibattito politico e diplomatico, richiedendo attenzione e approfondimenti sul ruolo delle istituzioni europee.

Il mondo occidentale si è schierato con il popolo iraniano, sceso in strada per protestare contro il sanguinario regime degli ayatollah. E mentre gli Stati Uniti - forse - preparano un intervento militare, le istituzioni italiane si muovono per prendere una posizione chiara. "La risoluzione da me presentata e approvata oggi in Commissione rappresenta non solo un atto di vicinanza al coraggioso popolo iraniano, ma un impegno concreto del nostro Paese a sostegno di chi, in una terra prigioniera del fanatismo, rischia la vita per difendere la propria dignità, il diritto alla vita e la libertà", ha dichiarato la presidente della commissione Affari Esteri in Senato, Stefania Craxi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, la senatrice Craxi: "Approvazione bipartisan della mia risoluzione, ma preoccupa inclinazione del M5s"

