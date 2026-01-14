Il Movimento 5 Stelle ha scelto di non firmare la risoluzione bipartisan approvata dalla Commissione Esteri e Difesa del Senato, che condanna la repressione delle proteste in Iran. La mozione unitaria evidenzia la preoccupazione della comunità internazionale sulla situazione nel paese. La posizione del M5s rappresenta un elemento di discussione nel panorama politico italiano, evidenziando differenze di approccio rispetto ad altri schieramenti.

La commissione Esteri e Difesa del Senato ha approvato la mozione unitaria sulla "repressione violenta delle proteste in Iran". Il testo è stato votato da tutte le forze politiche a eccezione del M5s. A quanto pare ciò che non ha convinto i pentastellati a dare l'ok è la mancata condanna nella risoluzione di un eventuale uso della forza di Trump. Nella risoluzione, visionata dal Foglio, si parla di "arresti arbitrari" da parte delle autorità iraniane, di "procedimenti giudiziari ingiustificati e restrizioni sproporzionate nei confronti dei manifestanti, giornalisti, studenti, attivisti della società civile e difensori dei diritti umani che hanno esercitato pacificamente le proprie libertà fondamentali". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il M5s è l'unico partito a non firmare la risoluzione bipartisan per l'Iran

Leggi anche: Crans Montana,risoluzione bipartisan Senato: “piena assistenza giudiziaria a famiglie”

Leggi anche: Iran: Sensi, 'presenteremo una risoluzione con +Europa, Azione e Iv'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Iran, il M5S è l'unico partito che non firma la risoluzione per condannare la repressione - «Condividiamo ogni forma di sostegno concreto e non violento», dicono i senatori, ma «siamo contrari a un intervento miltare esterno» ... msn.com