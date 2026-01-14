Iran le attiviste in Italia | Il popolo è in rivolta Khamenei va cacciato

In Italia, alcune attiviste iraniane condividono le loro testimonianze sulla protesta in corso nel paese, dove il popolo si oppone al regime degli ayatollah. Tra repressione e blackout informativi, le manifestazioni continuano a coinvolgere migliaia di cittadini, spingendo a chiedere un cambiamento politico e la fine del governo di Khamenei. Un resoconto che evidenzia la forza della protesta e la volontà di libertà del popolo iraniano.

Le testimonianze di Aysan Ahmadi e Hana Namdari raccontano una protesta diffusa contro il regime degli ayatollah, tra repressione, blackout informativi e migliaia di vittime. Dalla diaspora l’appoggio a Reza Pahlavi, indicato come figura di riferimento per il futuro dell’Iran, e l’appello a un intervento internazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Iran, le attiviste in Italia: «Il popolo è in rivolta, Khamenei va cacciato» Leggi anche: Khamenei chiude il web, non la rivolta in Iran Leggi anche: Iran ancora in rivolta: il bilancio sale a 16 vittime, Khamenei sollecita la repressione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Iran, la strage del popolo che tutti applaudono ma nessuno aiuta; Interviste ad attivisti e medici che operano in Iran che descrivono le terribili condizioni della popolazione iraniana che si sta ribellando alla repubblica islamica e la feroce repressione delle manifestazioni; Sull’Iran il Pd raddoppia: una mozione unitaria? Di più, bipartisan; Intervista a Pierluigi Battista sulla sua adesione alla terza marcia del Partito Radicale a sostegno del popolo iraniano. Magi (+Europa): Proteste in Iran? Italia e Ue si schierino al fianco dei manifestanti - (Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2026 'Importante dare voce alle attiviste e agli attivisti dei movimenti democratici iraniani che stanno ... notizie.tiscali.it

La crisi iraniana in Senato: Sensi riunisce le opposizioni. Le attiviste: “È ora di una mobilitazione super partes” - "Chiediamo pressione sull'ambasciatore e che vengano chiuse tutte le associazioni che fanno propaganda in Italia", dicono Shervin Haravi e Rayhane Tabrizi. ilfoglio.it

Iran, la strage del popolo che tutti applaudono ma nessuno aiuta - Al grido di Iran libero si moltiplicano le proteste in tutto il mondo per fare eco a quelle che continua ... vita.it

In Iran c’è un popolo in rivolta contro una dittatura teocratica che soffoca la libertà e opprime le donne ogni giorno. E la sinistra Le attiviste Le femministe Non pervenute... facebook

#Iran Oggi forse la prima esecuzione: si teme per la vita dell’attivista 26enne di cui è stata annunciata l’impiccagione. #Teheran assicura “In caso di attacco americano bombarderemo le basi Usa nell’area”. Persiste il blackout di Internet. Gli aggiornamenti sui x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.