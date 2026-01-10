In Iran, le proteste proseguono nonostante le restrizioni online, con oltre 40 vittime tra i civili. Il leader degli ayatollah, Khamenei, commenta su X criticando gli Stati Uniti, mentre le autorità continuano a reprimere le manifestazioni. La situazione rimane complessa e tesa, con il governo che cerca di controllare l’informazione e contenere le opposizioni.

Continuano le manifestazioni di protesta nel Paese, la polizia spara sui civili: oltre 40 i morti. Il leader degli ayatollah scrive su X per attaccare gli Stati Uniti. Reza Pahlavi, erede in esilio dello scià: «Prego Washington di intervenire per aiutare il mio popolo». Ora l’Iran è isolato. In concomitanza con le manifestazioni di protesta di due giorni fa, il governo di Teheran ha letteralmente spento la rete Internet in gran parte del Paese rendendo difficili anche le comunicazioni telefoniche fisse e mobili. Anche ieri migliaia di persone sono scese in piazza e hanno manifestato in molte città, non solo a Teheran. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Khamenei chiude il web, non la rivolta in Iran

Leggi anche: Iran ancora in rivolta: il bilancio sale a 16 vittime, Khamenei sollecita la repressione

Leggi anche: Iran in fiamme, la protesta avanza. Khamenei: "Ma non cederemo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Khamenei chiude il web, non la rivolta in Iran; L’Iran è in rivolta, già oltre 50 i morti in strada. Khamenei: colpa degli Usa.

?WOW! Khamenei fugge a Mosca mentre la Repubblica Islamica crolla!

Cosa sta succedendo in Iran. I manifestanti controllano piazze e quartieri: “Morte a Khamenei”. Feriti e arresti Leggi qui - https://www.ilriformista.it/cosa-sta-succedendo-in-iran-i-manifestanti-controllano-piazze-e-quartieri-morte-a-khamenei-feriti-e-arresti-4953 - facebook.com facebook