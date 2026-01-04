Iran ancora in rivolta | il bilancio sale a 16 vittime Khamenei sollecita la repressione

Le recenti proteste in Iran, scatenate da crescenti preoccupazioni economiche e sociali, hanno provocato la morte di 16 persone nell’ultima settimana. La situazione continua a evolversi, mentre le autorità aumentano gli sforzi per contenere il dissenso. Khamenei ha invitato a rafforzare le misure di repressione, evidenziando la complessità del contesto politico e sociale nel paese.

In Iran, le proteste e gli scioperi contro l’alta inflazione e l’evidente collasso dell’economia hanno causato la morte di 16 persone solo nell’ultima settimana. Il bilancio, secondo l’ agenzia HRANA, comprende 15 civili e un esponente delle forze di sicurezza. L’inflazione, ormai, è insostenibile. Le manifestazioni sono giunte, ormai, al settimo giorno consecutivo. Il malcontento, già ampiamente diffuso nel Paese, è esploso domenica scorsa dopo l’ ennesimo crollo del rial rispetto al dollaro. La protesta ha coinvolto 25 città, tra cui la capitale Teheran, Karaj, Hamedan, Qeshm, Malard, Isfahan, Kermanshah, Shiraz e Yazd. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

