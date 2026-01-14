Iran Trump e la promessa stiamo arrivando | i rischi della svolta sul regime change

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul regime change in Iran si intensifica, con l'endorsement di Trump che solleva preoccupazioni sulla possibilità di una svolta rischiosa. Dalla pressione economica alla guerra ibrida, le strategie adottate potrebbero rafforzare la repressione di Khamenei e portare a conseguenze imprevedibili, simili a quelle vissute dalla Siria. È importante analizzare attentamente i rischi e le implicazioni di un intervento, valutando le possibili ripercussioni sulla stabilità regionale.

Dalla pressione economica alla guerra ibrida. Perché l'endorsement di Trump rischia di legittimare la repressione di Khamenei e trasformare l'Iran in una nuova Siria. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

