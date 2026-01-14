Iran Trump e la promessa stiamo arrivando | i rischi della svolta sul regime change

Il dibattito sul regime change in Iran si intensifica, con l'endorsement di Trump che solleva preoccupazioni sulla possibilità di una svolta rischiosa. Dalla pressione economica alla guerra ibrida, le strategie adottate potrebbero rafforzare la repressione di Khamenei e portare a conseguenze imprevedibili, simili a quelle vissute dalla Siria. È importante analizzare attentamente i rischi e le implicazioni di un intervento, valutando le possibili ripercussioni sulla stabilità regionale.

Iran, Trump ai manifestanti: "L'aiuto è in arrivo". Mosca: "Minacce inaccettabili". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Trump ai manifestanti: 'L'aiuto è in arrivo'. tg24.sky.it

Scontro USA-Iran: Trump parla di libertà e minaccia interventi - Il panorama geopolitico mediorientale sta attraversando una fase di estrema tensione a seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente degli ... thesocialpost.it

Iran, Trump ai manifestanti: «L'aiuto sta arrivando». Migliaia di morti Secondo una stima effettuata da Iran International il bilancio delle vittime arriverebbe a circa 12mila persone - facebook.com facebook

“Gli aiuti” all’Iran e i motivi dell’ambiguità strategia di Trump: decisioni lontano dalle riunioni militari per colpire il bunker di Khamenei di @AndreaMolle9 x.com

