Iran il figlio dello Scià esorta l’esercito a ribellarsi

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha invitato le forze armate iraniane a rispettare i cittadini che manifestano quotidianamente contro il regime degli ayatollah. La sua richiesta si inserisce nel contesto delle recenti proteste e delle tensioni politiche in Iran, evidenziando un appello alla responsabilità e alla tutela dei diritti civili.

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scia’ di Persia, ha chiesto all’esercito iraniano di proteggere i cittadini che scendono in piazza ogni giorno per protestare contro il regime guidato dagli ayatollah. «Ho un messaggio speciale per i membri dell’esercito. Voi siete l’esercito nazionale dell’Iran, non l’esercito della Repubblica Islamica», afferma Pahlavi sul suo account Twitter. «Avete il dovere di proteggere la vita dei vostri compatrioti. Non avete molto tempo. Unitevi a loro il prima possibile». Il figlio dello Scià. Pahlavi si riferisce alle proteste che scuotono l’Iran da diversi giorni e in cui, secondo diverse ONG, sono morte centinaia di persone. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

