Il capo della magistratura iraniana ha annunciato l’intenzione di procedere con processi rapidi per gli arrestati durante le recenti proteste nel paese. La dichiarazione evidenzia l’approccio delle autorità nei confronti delle manifestazioni, sottolineando la volontà di affrontare rapidamente i casi relativi agli arresti. Questa decisione potrebbe influenzare gli sviluppi delle proteste e le dinamiche legali in Iran.

Il capo della magistratura in Iran ha dichiarato che ci saranno processi rapidi per coloro che sono stati arrestati durante le proteste. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency, la sanguinosa repressione delle manifestazioni da parte delle forze di sicurezza ha già causato almeno 2.571 vittime. Questa cifra supera di gran lunga il bilancio delle vittime di qualsiasi altra serie di proteste o disordini avvenuti in Iran negli ultimi decenni e ricorda il caos che ha circondato la rivoluzione islamica del 1979. Trump ha ripetutamente avvertito che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere un’azione militare per l’uccisione di manifestanti pacifici, pochi mesi dopo aver bombardato i siti nucleari iraniani durante una guerra di 12 giorni lanciata da Israele contro la Repubblica islamica nel mese di giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il capo della magistratura: "Processi rapidi per gli arrestati nelle proteste"

